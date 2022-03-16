107113, Москва, ул. Лобачика, д.14 с1Б

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Сокращенное наименование: ООО «ТехПромСнаб»

ИНН/КПП: 7718906891/771801001
Расчетный счет: 40702810638290017036
Наименование банка: Московский Банк ОАО «Сбербанк России»
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
ОГРН: 1127747065401
ОКПО: 11686213
ОКАТО: 45263591000
ОКВЭД: 51.66

Юридический адрес: 107113, г. Москва,ул. Лобачика, д.14 с1Б
Почтовый адрес: 107113, г. Москва, ул. Лобачика, д.14 с1Б

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Компания «ТехПромСнаб» – оригинальные немецкие саморезы SPAX

Компания «ТехПромСнаб» – ООО "ТехПромСнаб" - организация, которая поставляет на Российский рынок оригинальные немецкие саморезы SPAX.

В наличии 300 видов саморезов для полов и паркета, фасадов и террас,стропил и крыш, интерьера, окон и дверей.

Если Вы профессионал, мастер по строительству или любите мастерить, то саморезы Spax - удачный выбор. Виды головок, резьбы, шлицы, материалы и цвета удовлетворят требования любого клиента.

Для тех, кто профессионально занимается ремонтом - отличный продукт - американские валики, кисти и принадлежности WOOSTER

И опять для всех - высококачественные масла и морилки от Varathane

Купить качественные саморезы для пола, паркета, фасада, террас, крыши, окон и дверей вы можете на нашем сайте по демократичным ценам. Звоните и пишите нам.

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Прямая кисть 3&quot; ALPHA® WALL STYLE
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1.00 RUB
В наличии
Прямая кисть 3" ALPHA® WALL STYLE
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Прямая кисть 1,5&quot; ALPHA® VARNISH STYLE
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2916.12 RUB
В наличии
Прямая кисть 1,5" ALPHA® VARNISH STYLE
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Угловая кисть 2&quot; ALPHA® THIN ANGLE SASH
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2850.11 RUB
В наличии
Угловая кисть 2" ALPHA® THIN ANGLE SASH
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Валик малярный (9&quot; - 3/4&quot; - грубый) - для акриловой матовой краски
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1.00 RUB
В наличии
Валик малярный (9" - 3/4" - грубый) - для акриловой матовой краски
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Валик малярный (9&quot; - 1/2&quot; - полугрубый) - для акриловой матовой краски
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1.00 RUB
В наличии
Валик малярный (9" - 1/2" - полугрубый) - для акриловой матовой краски
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Прямая кисть 3&quot; ALPHA® WALL STYLE
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1.00 RUB
В наличии
Прямая кисть 3" ALPHA® WALL STYLE
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Spax-D с тарельчатой головкой 5*56 мм 0567000500569 для террас (200 штук/упак) - нержавейка A2
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2882.07 RUB
В наличии
Spax-D с тарельчатой головкой 5*56 мм 0567000500569 для террас (200 штук/упак) - нержавейка A2
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Пылесборник DUST EATER™
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3469.94 RUB
В наличии
Пылесборник DUST EATER™
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Spax 3,0x25 мм 1197000300253 (200 шт/упак.)
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646.35 RUB
В наличии
Spax 3,0x25 мм 1197000300253 (200 шт/упак.)
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Spax 8x50 мм 0251720800505 (50 шт/упак)
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850.95 RUB
В наличии
Spax 8x50 мм 0251720800505 (50 шт/упак)
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Отзывы о наших товарах
Пылесборник DUST EATER™
16 Марта 2022
Пылесборник DUST EATER™
Отлично удаляет строительную пыль, не требует специальных навыков
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Надежные саморезы Spax
Надежные саморезы Spax
  • 18 Апреля 2022
  • 482
Крепежные элементы, включая метизы, широко используются сегодня при проведении различных строительных работ, а также для решения мелких задач в быту. Особым спросом пользуются саморезы. Их…
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Валики малярные: что это и основные виды
Валики малярные: что это и основные виды
  • 18 Апреля 2022
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При покраске вертикальных и горизонтальных поверхностей используются специальные инструменты. Чаще всего специалисты и обычные люди применяют валик. В статье мы расскажем о его основных особенностях…
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Чем отличается шуруп и саморез
Чем отличается шуруп и саморез
  • 18 Апреля 2022
  • 255
В повседневной жизни человек практически не может обойтись без крепежных элементов. Болты и шурупы активно применяются при проведении ремонтных или строительных работ. Но особенное распространение в…
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