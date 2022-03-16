Компания «ТехПромСнаб» – оригинальные немецкие саморезы SPAX

Компания «ТехПромСнаб» – ООО "ТехПромСнаб" - организация, которая поставляет на Российский рынок оригинальные немецкие саморезы SPAX.

В наличии 300 видов саморезов для полов и паркета, фасадов и террас,стропил и крыш, интерьера, окон и дверей.

Если Вы профессионал, мастер по строительству или любите мастерить, то саморезы Spax - удачный выбор. Виды головок, резьбы, шлицы, материалы и цвета удовлетворят требования любого клиента.

Для тех, кто профессионально занимается ремонтом - отличный продукт - американские валики, кисти и принадлежности WOOSTER

И опять для всех - высококачественные масла и морилки от Varathane

Купить качественные саморезы для пола, паркета, фасада, террас, крыши, окон и дверей вы можете на нашем сайте по демократичным ценам. Звоните и пишите нам.